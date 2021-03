Heidelberg. Ein 49-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag auf dem Bismarckplatz in Heidelberg eine Taube gefangen und ihr den Kopf abgerissen haben. Das meldeten mehrere Anrufer der Polizei gegen 15.30 Uhr. Wie er später aussagte, soll sich der Vogel an seinem Mittagessen zu schaffen gemacht haben, das er sich zuvor von einem Schnellimbiss geholt hatte.

Der Mann wurde von einer Streife des Polizeireviers HD-Mitte vorläufig festgenommen. Die aufgebrachte Menge musste von sieben weiteren Beamten beruhigt werden. Nach Beendigung erster Ermittlungen, wurde der 49-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben, ermittelt.