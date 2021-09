Mann sticht mit Messer zu

Heidelberg. Weil er versucht haben soll, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau zu töten, ist gegen einen 31-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilten, soll der Verdächtige am Samstag kurz vor 20 Uhr seiner Ehefrau vor deren Wohnung im Stadtteil Kirchheim hinter einem Gebüsch aufgelauert und ihr hinterrücks mehrere Messerstiche zugefügt haben. Die lebensgefährlich verletzte Frau musste im Krankenhaus notoperiert werden. Ihr Zustand ist derzeit stabil.

Nachbarn wurden auf die Situation aufmerksam und riefen von einem Balkon aus nach unten, worauf der 31-Jährige von seinem Opfer abließ und flüchtete. Er konnte noch am selben Abend in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Im Laufe des Sonntages erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung . her