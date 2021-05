Mann spricht Kinder verdächtig an – Polizei schreitet ein

Heidelberg. Ein Mann soll sich in Heidelberg in verdächtiger Weise gegenüber zwei Kindern verhalten haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte er zwei Kinder im Alter von vier und elf Jahren am Sonntag und Montag im Stadtteil Kirchheim auf dem Spielplatz 'Im Hüttenbühl' und an einer in der Nähe befindlichen Eisdiele angesprochen. Die verunsicherten Kinder meldeten das Verhalten des Mannes jeweils ihren Eltern, die sich schließlich der Polizei anvertrauten.

Die Beamten trafen den 57-jährigen schließlich in der Pleikartsförster Straße an und nahmen ihn zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle. Im Rahmen einer Gefährderansprache wurde der Mann mit seinem fraglichen Benehmen konfrontiert. Ihm wurde zudem ein Platzverweis ausgesprochen. In wie weit das Handeln des Beschuldigten strafbar ist, soll geprüft werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen und weitere Geschädigte melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.