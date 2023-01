Mann schmeißt unter Drogeneinfluss Flaschen auf Justizgebäude in Heidelberg

Heidelberg. Ein Mann hat unter Drogeneinfluss am Mittwochmittag Flaschen gegen ein Justizgebäude in Heidelberg geworfen. Polizeiangaben zufolge schmiss der Mann gegen 14.00 Uhr zwei Bierflaschen gegen die Glasfront des Gebäudes. Eine Fensterscheibe wurde hierdurch beschädigt. Durch die Justizbeamten wurde der Flaschenwerfer festgenommen und den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten überstellt. Auf dem Revier wurden die Polizeibeamten von dem Flaschenwerfer bedroht und beleidigt. In einer Urinprobe konnten Hinweise auf Drogen festgestellt werden. Bei einer weiteren Überprüfung im polizeilichen Informationssystem stellte sich zudem heraus, dass der Mann sich nicht an gerichtliche Auflagen gehalten hatte. Er wurde deshalb noch am selben Tag der Haftrichterin vorgeführt.

