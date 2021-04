Heidelberg. Zu einem Angriff auf einen 72-jährigen Mann ist es am Mittwochabend am Seiteneingang zum Heidelberger Hauptbahnhof gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, schlug ein 58-jähriger Mann dem Geschädigten mit der Faust in das Gesicht. Der 72-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen im Gesicht zu. Eine Erstversorgung erfolgte vor Ort durch die Bundespolizei und den Rettungsdienst.

Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Nach einer Blutentnahme blieb der mit 1,6 Promille alkoholisierte Mann im Gewahrsam. Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit am 31. März gegen 19.15 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.