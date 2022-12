Mann randaliert auf Heidelberger Weihnachtsmarkt und verursacht Sachschaden

Heidelberg. Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt randaliert. Nach Angaben der Polizei sollen zwei Zeugen gegen 2 Uhr gesehen haben, wie der Mann auf dem geschlossenen Markt auf dem Universitätsplatz gegen Stände und Rollläden schlug. Die Zeugen sprachen den Mann anschließend in der Hauptstraße auf sein Verhalten an. Er entgegnete, lediglich seine Wut abgelassen zu haben und flüchtete daraufhin in Richtung Heilig-Geist-Kirche. An einem der Stände des Weihnachtsmarktes entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, da der dortige Rollladen eingedellt wurde. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 1,76 Meter großen, zwischen 25 und 30 Jahre alten Mann mit blonden Haaren und normaler Statur handeln. Er war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einer schwarzen Jacke, dunklen Jeans und weißen Sportschuhen. Außerdem soll er einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken getragen haben.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/18570 bei der Polizei zu melden.