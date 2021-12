Mann nach PKW-Aufbruch festgenommen

Heidelberg. Ein 38-Jähriger hat am Dienstagabend in Heidelberg eine Autoscheibe eingeschlagen und ist daraufhin in Tatortnähe festgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, wurden Zeugen gegen 22.45 auf den Mann aufmerksam, der mit einem Nothammer die Scheibe eines in der Gaisbergstraße geparkten Fahrzeugs einschlug. Daraufhin durchsuchte der Unbekannte den Innenraum des Wagens. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die den Verdächtigen in Tatortnähe festnahm und durchsuchte. Die Polizisten fanden den Nothammer und Reste der eingeschlagenen Scheibe im Rucksack des Mannes, der keine Beute gemacht hatte. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

