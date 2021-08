Mann mit Schusswaffe bedroht

Sinsheim. Ein 67-Jähriger ist in Sinsheim überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht worden. Nach Polizeiangaben war der Mann am Montagabend zu Fuß im Schwimmbadweg unterwegs und setzte sich in der Nähe des Übergangs zur Bahnhaltestelle Museum/Arena auf eine Parkbank. Als er weitergehen wollte, passte ihn ein Unbekannter ab und bedrohte ihn mit einer Waffe. Der Räuber forderte den 67-Jährigen dazu auf, ihm sein Bargeld auszuhändigen, und untermauerte seine Aufforderung mit einem Schuss in die Luft. Nachdem der Täter die Geldbörse erbeutet hatte, flüchtete er entlang des Schwimmbadweges in Richtung Innenstadt. Im Portemonnaie befanden sich ein geringer Geldbetrag, Ausweise, Scheckkarten und persönliche Papiere. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit fünf Streifen verlief ohne Ergebnis. Die Polizei stellte vor Ort die Patronenhülse der Waffe sicher.

Ob die Tat in Verbindung mit einem Vorfall in der Schwarzwaldstraße am gleichen Abend steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Dort hat ein Zeuge gegen 20 Uhr beobachtet, dass sich mehrere Jugendliche auf dem Gelände der alten Autobahnmeisterei aufhielten und mindestens einer von ihnen mit einer Schusswaffe schoss. Wie die Polizei mitteilte, haben die Einsatzkräfte auch dort Patronenhülsen sichergestellt, die nun mit den Hülsen vom Raubüberfall am Schwimmbadweg verglichen werden sollen. vs