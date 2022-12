Mann mit Messer bedroht in Heidelberg

Heidelberg. Ein Mann ist am Mittwochabend in Heidelberg mit einem Messer bedroht worden. Gegen 18.45 Uhr gerieten zwei Männer vor einem Einkaufsmarkt in der Dossenheimer Landstraße in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete, berichtet die Polizei. Einer der beiden zog schließlich ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten. Sie entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizei. Verletzt wurde niemand.

Einer der beiden gesuchten Männer soll etwa 20 Jahre alt, schlank und groß gewesen sein. Er soll schwarzes Haar, einen gestutzten Bart und ein weißes Shirt mit einer Jeans getragen haben.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise zu dem Tathergang und den beiden Männern unter der Telefonnummer 06221/45690 abzugeben.