Mann lässt sich in Heidelberger Kaufhaus einschließen - Strafanzeige

Heidelberg. Ein Mann hat in Heidelberg eine Nacht in einem Kaufhaus versteckt, dort unter anderem verschieden Getränke konsumiert und sich neu eingekleidet - nun sieht der 39-Jährige einer Strafanzeige entgegen. Wie die Polizei mitteilte, verständigte die Leiterin eines Kaufhauses am Bismarckplatz die Polizei am Donnerstagmorgen, nachdem mehrere Bewegungsmelder im Gebäude Alarm geschlagen hatten und sie einen aktuellen Einbruch vermutete.

Sofort suchte die Polizei die Örtlichkeit auf und umstellte das Kaufhaus. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten trafen die Einsatzkräfte dann tatsächlich auf den Mann, der noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen wurde. Wie sich im Rahmen der anschließenden Ermittlungen herausstellte, hatte sich der 39-Jährige offenbar am Abend zuvor in dem Kaufhaus versteckt und sich nach Ladenschluss miteinschließen lassen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt.