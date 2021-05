Mann in Wohnung überfallen

Heidelberg. Vier Jugendliche sollen in Bergheim einen 19-Jährigen in seiner Wohnung überfallen, verletzt und ausgeraubt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg seien Haftbefehle gegen vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wegen des Verdachts des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung erlassen und in Vollzug gesetzt worden, hieß es in einer Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim. Die Jugendlichen stünden im dringenden Verdacht, sich Zutritt zur Wohnung des 19-Jährigen verschafft zu haben. Nach ersten Ermittlungen sollen sie mit Fäusten und einem Schlagstock auf das Opfer eingeschlagen und es unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben.

Dem Mann gelang es zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. her