Mann in Heidelberg weist Pkw-Fahrer auf Fehlverhalten hin und wird verprügelt

Heidelberg. Ein Pkw-Fahrer ist am Montag in der Da-Vinci-Straße in Heidelberg zusammengeschlagen worden, nachdem er einen VW-Up-Fahrer auf sein Fehlverhalten hingewiesen hat. Zuvor hatte der VW-Fahrer an der Einfahrt zur Tiefgarage eines Einkaufszentrums beinahe einen Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei mitteilt. Als der Geschädigte in die Tiefgarage hineinfahren wollte, legte der VW-Fahrer eine Vollbremsung ein. Nachdem er auf sein Fehlverhalten hingewiesen wurde, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Fahrzeugführern.

Der Fahrer des VW und auch sein Beifahrer stiegen daraufhin aus dem Fahrzeug aus und schlugen unvermittelt auf das Opfer ein, bis dieses am Boden lag. Seine Ehefrau versuchte erfolglos, einen der beiden Männer wegzuziehen. Ein weiterer unbeteiligter Zeuge eilte zur Hilfe und konnte zumindest einen Angreifer vom am Boden liegenden Mann trennen. Daraufhin ließen die beiden jungen Männer vom Geschädigten ab und flüchteten mit ihrem Auto in Richtung Eppelheimer Straße.

Die Fahndung nach dem flüchtenden VW Up mit Heidelberger Kennzeichen verlief bislang ergebnislos. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 06221/ 18570.