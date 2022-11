Mann in Heidelberg wegen Diebstahls mit Waffen in U-Haft

Heidelberg. Ein 30-Jähriger ist am Dienstag wegen Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls und des Diebstahls mit Waffen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden. Laut Pressemitteilung der Polizei soll der Mann am Montagnachmittag, 14. November, zwei Ladendiebstähle begangen und bei einem der Fälle ein Taschenmesser gegen einen Menschen eingesetzt haben. Zunächst entwendete der Tatverdächtige aus einem Kaufhaus in der Bergheimer Straße Parfüm im Wert von über 1.300 Euro. Ein Ladendetektiv beobachtete den 30-Jährigen dabei und stellte ihn daraufhin zur Rede. Das veranlasste den mutmaßlichen Täter dazu, ein Taschenmesser zu zücken und nach dem Mitarbeiter zu stechen, den er jedoch nicht traf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Später am Tag entnahm der 30-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Kurfürsten-Anlage ein Sandwich aus der Auslage und verzehrte dieses sogleich, so die Polizeimeldung weiter. Dabei führte er das Taschenmesser wieder mit sich. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen kurze Zeit später festnahm. Am Dienstag wurde der 30-Jährige der Haft-und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.