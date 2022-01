Mann in Heidelberg von unbekannter Frau überfallen - Zeugen gesucht

Heidelberg-Weststadt. Ein 62-jähriger Mann ist in der Heidelberger Weststadt am Samstagnachmittag von einer Unbekannten überfallen worden. Nach Angaben der Polizei sprach die Frau den Mann kurz vor 17 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof an und bat ihn um Geld, da sie keines habe und hungrig. Nachdem ihr der Mann fünf Euro gegeben hatte, forderte die Frau mehr Geld, nahm eine Flasche zur Hand und schlug damit auf den Mann ein. Dabei stahl sie ihm auch die Geldbörse. Anschließend flüchtete sie gemeinsam mit einem unbekannten Mann. Der 62-Jährige wurde nicht verletzt. Eine

Beschreibung der Täterin konnte bislang nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

