Mann fährt betrunken auf E-Scooter

Heidelberg. Gleich zwei Mal ist ein angetrunkener E-Scooter-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Polizeikontrolle geraten. Erstmals fiel den Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes Heidelberg und der Polizei der 19-jährige E-Scooter-Fahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr in der Steingasse in Heidelberg auf. Im Rahmen der im Anschluss durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der 19-Jährige musste die Beamten daraufhin zum Polizeirevier begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Diesbezüglich erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend polizeilich untersagt.

Gegen 2 Uhr wurde der Mann erneut auf einem E-Scooter fahrend in der Poststraße durch eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei festgestellt, woraufhin er einer erneuten Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Er wies noch immer eine Alkoholkonzentration von über 1,4 Promille auf, weshalb abermals eine Blutentnahme durchgeführt und ein zweites Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. dir/pol