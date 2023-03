Mann entblößt sich in Heidelberg an Straßenbahnhaltestelle vor Frau

Heidelberg. Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend in Heidelberg vor einer Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Nach Angaben der Polizei soll sich der Vorfall gegen 22.20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Gadamerplatz zugetragen haben. Die Frau stieg dabei in die haltende Straßenbahn in Fahrtrichtung Eppelheim ein und alarmierte die Polizei, die sofort nach dem Unbekannten fahndete, ihn aber nicht mehr feststellen konnte.

Der Mann soll etwa 1,7 bis 1,75 Meter und zwischen 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er hat schwarzes Haar und einen deutlich erkennbaren Bauchansatz. Er trug weiße Sneakers, einen weißen Pullover, eine helle Jeans sowie eine schwarze Weste.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 147/4444 an die Polizei zu wenden.