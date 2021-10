Mann bohrt Lkw-Tank an

Heidelberg. Ein Diesel-Dieb hat am frühen Sonntagmorgen in der Hatschekstraße in Heidelberg-Rohrbach laut Polizei sein Unwesen getrieben. Einem Zeugen fiel ein großer SUV auf, der mit geöffnetem Kofferraum an der Straße stand. Darin befanden sich mehrere Kanister für Treibstoff. Beamte trafen einen tatverdächtigen 24-Jährigen aus dem Rhein-Neckar-Kreis an, der unter einem großen Lastwagen neben dem SUV lag und versuchte, den Lkw-Tank anzubohren. Mit einem Gartenschlauch hatte er offenbar vor, Diesel abzuzwacken.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. red