Mann beschmiert zwei Streifenwagen und Wände mit Filzstift - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein 21-Jähriger soll am Donnerstag in Heidelberg zwei Streifenwagen und mehrere Wände mit schwarzem Filzstift beschmiert haben. Nach Angaben der Polizei beschädigte der Mann gegen 17 Uhr die vor dem Polizeirevier Mitte abgestellten Streifenwagen. Als der Mann bemerkt wurde, flüchtete er zunächst in Richtung Bismarckplatz und setzte seine Schmierereien in der Poststraße fort, indem er eine Betonmauer bemalte. Dort wurde er schließlich im Rahmen der Fahndung durch die Einsatzkräfte in flagranti erwischt und nach kurzer Verfolgung festgenommen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass weitere Farbschmierereien im Bereich der Alten Glockengießerei und in der Bergheimer Straße ebenfalls auf das Konto des 21-jährigen Verdächtigen gehen dürften. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1741700 bei der Polizei zu melden.