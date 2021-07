Mann belästigt junge Frau

Heidelberg. Einen sexuell übergriffigen Mann hat die Polizei im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd in einem Einkaufszentrum festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, stand der 32-Jährige am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zum Bezahlen hinter einer Frau an der Kasse an. Als er ihr unvermittelt an den Po griff, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und der 19-Jährigen. Mehrere Angestellte des Marktes sowie einige Angehörige der jungen Frau griffen ein, überwältigen den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Eine Blutprobe ergab, dass der 32-Jährige mit mehr als 1,8 Promille stark alkoholisiert war. Die Beamten stellten außerdem das Damenfahrrad des Mannes sicher, bei dem sie einen Diebstahl vermuten, der derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen ist. Verantworten muss sich der Mann aber ohnehin wegen des sexuellen Übergriffes. vs