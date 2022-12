Mann bei Diebstählen im Zug nach Heidelberg erwischt

Heidelberg. In einem Zug nach Heidelberg sind mehrere Personen am vergangenen Freitag bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, erreichten mehrere Polizeistreifen den Flixtrain, welcher gegen 20.40 Uhr den Heidelberger Hauptbahnhof erreichte. Nach ersten Informationen sollte er eine Stichwaffe und Pfefferspray mitführen. Den 27-jährigen Tatverdächtigen fesselten die Beamten aufgrund seines aggressiven Verhaltens und den Hinweisen auf mögliche gefährliche Gegenstände. In Folge der Durchsuchung konnten keine Gegenstände aufgefunden werden.

Durch den Verdacht an Diebstählen wurde eine Durchsage im Zug veranlasst. Vier Personen, welche bestohlen wurden, meldeten sich daraufhin. Laut der Polizei, erhielten die Geschädigten ihre Gegenstände in allen Fällen zurück. Infolgedessen wurde der 27-Jährige auf die Dienststelle gebracht. Eine Tür wurde dabei durch sein aggressives Verhalten beschädigt.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat eine Untersuchungshaft nach Rücksprache angeregt. Dadurch wurde er in ein Gefängnis eingeliefert. Nun erwarten den 27-jährigen Anzeigen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung.