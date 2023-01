Mann am Neujahrmorgen in Heidelberg verprügelt

Heidelberg. Ein Mann ist am Neujahrsmorgen gegen 8.30 Uhr in der Bergheimer Straße, auf dem Parkplatz des ehemaligen Landfried Geländes in Heidelberg Opfer von zwei Schlägern geworden. Zunächst forderten die beiden Täter die Wertsachen des Opfers, danach schlugen sie ihm mit Fäusten auf den Kopf und auf den Oberkörper, wie die Polizei berichtet.

Zunächst folgten die beiden unbekannten männlichen Täter dem Mann auf der Alten Eppelheimer Straße. Sie forderten ihn auf, sein Handy auszuhändigen und warfen es im Anschluss auf ein nahe gelegenes Hausdach. Den Geldbeutel verlangten sie auch, den das Opfer aber nicht aushändigte. Anschließen attackierten sie den Mann. Der dadurch eine Verletzung im Gesicht erlitt, welche operiert werden musste.

Ein Täter wird auf 1,60 Meter geschätzt, der andere auf 1,70 Meter. Sie seien zwischen 20 und 30 Jahren alt. Beide trugen dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 06221/ 991700.