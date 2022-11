Manfred Lautenschläger stiftet Bäume für den Heidelberger Wald

Die Lichtung im Wald macht einen traurigen Eindruck: Unterhalb des Hohen Nistler trug der Wald eine breite „Glatze“. Der Klimawandel hatte die Bäume gestresst, Stürme taten ein Übriges, um den Forst zu schädigen. Doch nun soll hier wieder frisches Grün Fuß fassen: Eine Spende der Manfred Lautenschläger-Stiftung in Höhe von 13 000 Euro macht die Anschaffung von jungen Bäumchen möglich. 400 Stämme sind gesetzt worden. Am Samstag schaute der Stifter mit Forstarbeitern vorbei und freute sich über den Fortschritt der Pflanzung.

Im Heidelberger Stadtwald wirken sich Trockenheit und Käferfraß aus: Dort, wo die Forstleute kranke, befallene und abgestorbene Bäume fällen mussten, sind kahle Flächen entstanden. Eine beträchtliche Kahlfläche ist im Handschuhsheimer Wald etwas unterhalb des Weißen Steins in der Nähe des „Hohen Nistler“ entstanden.

Dank einer Spende der Manfred Lautenschläger-Stiftung in Höhe von 13 000 Euro kann hier nun aufgeforstet werden, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Für die Pflanzung der rund 4000 Bäume gewann das Landschafts- und Forstamt freiwillige Helferinnen und Helfer von „Rotaract Heidelberg“.

Gemeinsam mit den städtischen Forstwirten werden sie auf der ehemals mit Fichten bewachsenen Fläche Eichen und Linden pflanzen - beides Baumarten, die besser mit dem Klimawandel zurechtkommen.

Schon früh um 9 Uhr waren die ersten Helfer, mit Spaten und Schippen ausgerüstet, im Wald im Einsatz. Treffpunkt war der Parkplatz Turnerbrunnen im Mühltal, von hier aus organisierte das Forstamt einen Fahrdienst zum Pflanzort. Bis in den Nachmittag hinein blieben Manfred Lautenschläger, der Leiter der Forstabteilung Tillmann Friederich, sein Stellvertreter Thorsten Stephan sowie der zuständige Revierförster Andreas Ullmann im Wald.

Friedrich hatte dieser Redaktion in einem Interview im Juli erklärt, wie es um den Stadtforst steht: „Relativ gut“, bewertete der Abteilungsleiter da die Lage. Die Situation sei glücklicherweise noch nicht so angespannt wie in den Jahren 2018/2019 und 2020. Denn in diesem Jahr plätschern noch die kleinen Quellen, die auch den Waldboden nähren - dennoch fehle die Feuchtigkeit in der Tiefe. Gerade junge Pflanzen gefährde das - weswegen die Forstmitarbeiter in diesen Tagen schon mit Tankwagen hinausfahren, um besonders der Sonne ausgesetzte, oft in der Schräge angelegte Schonungen zu wässern. Etwa an der Gemarkungsgrenze zu Dossenheim - dort, wo nun auch die neuen Bäumchen für weiteren Schatten sorgen sollen.

Trockenheit schlimmer als Hitze

Es sei also nicht die Hitze allein, die die Stadtwaldbäume ächzen und im schlimmsten Fall zu Boden gehen lässt - es ist vor allem die Trockenheit, erklärt Experte Friedrich. Spätestens wenn der Grundwasserspiegel sinkt und der Waldboden trockenfällt, bekommen einige Baumsorten Stress, werden anfällig für Schädlinge oder Pilze.

Obwohl die Winter offenbar feuchter werden und die Wasserbilanz damit auszugleichen scheint, ist die zunehmende Sommer-Trockenheit für die Vegetation keine gute Nachricht. Denn die Pflanzen sind in der warmen Jahreszeit deutlich aktiver, verstoffwechseln über die Blätter - und brauchen dafür Wasser. Einige Bäume gehen mit dem Wasser im Boden sehr sparsam um, andere geradezu verschwenderisch. Kiefern oder Eichen etwa besitzen meist kleinere Blätter beziehungsweise Nadeln und sind daher genügsamer.