Mahnwache in Heidelberg für Malte

Heidelberg. In Heidelberg findet am Montag um 19 Uhr eine Mahnwache, für den am Freitag verstorbenen Malte statt. Die Gedenkveranstaltung wird an den Neckarorten am Römerbad, an der Ernst-Walz-Brücke in Heidelberg abgehalten, das gaben die Organisatoren in einer Pressemitteilung bekannt. Der 25-Jährige wurde am Rande des Christopher Street Days in Münster so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen am Freitagmorgen im Krankenhaus erlag. Heidelberg schließt sich nun den vielen Gedenkveranstaltungen an.

