Magischer Rundgang beim "Zoo-Leuchten" im Heidelberger Zoo

Heidelberg. Welch einen Krach Enten machen können! An einem belebten Sommertag wäre einem Zoobesucher das wohl kaum aufgefallen. Doch der nächtliche Zoobesuch verschiebt die Wahrnehmung. Noch bis 28. November kann man das donnerstags bis sonntags im Heidelberger Zoo erleben. Und dazu eine magische Atmosphäre genießen, die beleuchtete Tierskulpturen und Lichtspiele beim dritten „Heidelberger Zoo-Leuchten“ in der Anlage schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine halbe Stunde nach Ende der regulären Öffnungszeiten gehen die Türen wieder auf für den abendlichen Besuch. Für den Spaziergang sollte man Muße mitbringen. Es raschelt im Gebüsch, weit entfernt ist ein Brüllen oder Röhren zu hören. Fledermäuse flattern zwischen den Baumwipfeln. Nachts hört sich ein Zoo anders an - und er riecht auch anders.

Freizeit Zoo-Leuchten im Heidelberger Tiergarten 10 Bilder Mehr erfahren

Die Idee, erzählte Frank-Dieter Heck, der kaufmännische Geschäftsführer des Zoos, bei der Premiere 2019, sei bei einem Treffen deutscher Zoo-Vertreter im November 2018 in Stuttgart entstanden. Gemeinsam mit dem Zoo Osnabrück entwickelten die Heidelberger das Konzept und bestellten die Tierfiguren in China. Jedes ist aus einem Drahtgeflecht geformt und mit einer wasserfesten Textilie überzogen - ähnlich wie ein ebenso leichter Drachen. Eine massive Bodenkonstruktion hält die mit LED-Lampen gefüllten Tiere stabil.

Der Rundgang, der mit kleinen Lämpchen, leuchtenden Blüten und Sperrbaken markiert ist, so dass man sich nicht verlaufen kann, ist dieses Mal noch deutlich größer und führt an mehr Tierskulpturen vorbei als in den beiden Jahren zuvor. Zwar gibt es einige „alte Bekannte“ auf dem Weg wie den wunderschönen Königstiger und das riesige Erdmännchen. Aber auch viele neue, wie die Schneeeulen, Fledermäuse und Bären.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Ausstellungsmacher hatten mehr Auswahl beim Gelände. Die Erweiterung im den ehemalgien Reitverein ist ein echter Gewinn. So lässt sich eine Löwenfamilie inszenieren, die in einem sicheren Abstand eine Zebraherde zu belauern scheinen. Die Wölfe schauen ebenfalls die Betrachter aus der Dunkelheit an, als seien sie auf Beutesuche. Über den früheren Pferdeboxen, in denen gemütliche Sitzecken eingerichtet wurden, in denen man zum Beispiel eine Suppe löffeln kann, schweben LED-bestückte Fledermaus-Modelle.

Der Aufwand für den Wochenende-Spaß ist enorm. Unter anderem mussten kilometerweise Kabel verlegt und der Rundweg markiert werden. Im Eintrittspreis von 19 Euro (Erwachsene) und 7,50 Euro (Kind) sind nun auch Abendveranstaltungen enthalten. Zoo-Mitarbeiter erzählen bei „Lagerfeuergeschichten“ unter anderem, warum Mäuse, Füchse und Tiger bevorzugt nachts jagen.

Normalerweise ist der Zoo die ganze Nacht dunkel. Für Zoodirektor Klaus Wünnemann stand bei der Planung des „Zoo-Leuchtens“ daher ganz oben, dass die Tiere, die schon den Tag über viel Trubel haben, nicht unnötig gestört werden: „Wir öffnen daher nicht den ganzen Park.“ Um die Seelöwen etwa wird ein großer Bogen geschlagen - dafür sind ihre beleuchteten Modelle den ganzen Abend wach.

Mit Rücksicht auf die zum Teil sehr lichtempfindlichen Augen der Tiere dürfen die Besucher nicht mit Handy oder Taschenlampe in die Gehege leuchten. Und so dürfen sie sich an mancher Stelle wohl sicher sein, dass sie die Betrachteten sind und nicht die Betrachter - Löwe und Tiger etwa sehen im Dunkeln deutlich besser als wir Menschen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3