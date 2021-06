Märchenparadies öffnet am Mittwoch

Heidelberg. „Wir freuen uns alle sehr auf die kleinen und großen Gäste hier oben auf dem Königstuhl“, sagt Corinna Mouhlen vom Märchenparadies, das am Mittwoch, 9. Juni, 10 Uhr, seine Pforten nach der monatelangen Zwangspause wieder öffnet. Der Familienbetrieb, der vor mehr als 40 Jahren gegründet worden ist, biete dieses Jahr ein neues Mini-Pferde-Karussell und einen neu gestalteten, erlebnisreichen Tunnel, den der Nachwuchs mit der Eisenbahn durchqueren kann.

„Damit alle einen sicheren Tag verleben können, bitten wir sehr darum, sich an die aktuelle Corona-Verordnung zu halten“, appelliert Mouhlen. Zudem sollten die Gäste eineinhalb Meter Abstand zu anderen Menschen halten und im kompletten Park eine medizinische Maske tragen. „Kinder unter sechs Jahren dürfen das Märchenparadies auch ohne Maske besuchen.“ Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg bei 10,5 liegt (Quelle:RKI), sei derzeit kein negativer Schnelltest erforderlich. „Allerdings muss man die Eintrittskarten im Voraus online reservieren“, so die Park-Sprecherin.

Das nostalgische Märchenparadies hat weit über die Region hinaus Fans, da die Kinder nicht mit grellen Bildern und lauten Ansagen überschüttet, sondern zum Spielen und kreativ sein animiert werden. Beliebt ist zum Beispiel die Eisenbahn, wo man den Fahrpreis mittels Münzgeld in einen nostalgischen Automaten werfen und dreimal kurbeln muss, ehe die Fahrkarte heraus hüpft. Viele Stammgäste steuern auch den Rundkurs mit den lebensgroßen Plastikpferden an, die auf Schienen brav im Kreis herumzuckeln und noch niemals jemanden abgeworfen haben. Zudem warten Wackelfahrräder vor bunten windschiefen Häusern, eine Drachenburg, Schaukästen mit Szenen aus beliebten Märchen und ein großer Spielplatz mit Kletterschloss.

Topfschlagen erlaubt

Ein guter Treffpunkt, denn die anhaltend niedrigen Inzidenzwerte in Heidelberg erlauben seit Montag nämlich wieder Kindergeburtstagsfeiern: Zwar dürfen sich weiter erst einmal höchstens zehn Personen aus drei Haushalten treffen – Kinder bis 13 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet. Doch zusätzlich sind fünf weitere Kinder unter 14 Jahren aus bis zu fünf Haushalten erlaubt, gibt die Stadt grünes Licht für solche Feiern: Das heißt, mindestens acht Kinder unter 14 Jahren aus acht Haushalten können sich zum Topfschlagen und Würstchenessen verabreden und zusammen feiern.

