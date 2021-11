Männergruppe belästigt und bestiehlt 59-Jährige – Zeugen gesucht

Heidelberg. Mehrere unbekannte Männer haben am frühen Sonntagmorgen in der Heidelberger Altstadt eine 59-jährige Frau sexuell belästigt, angegriffen und bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 5.30 Uhr vor einem Café in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 59. Da sich die Frau wehrte, als einer der Männer übergriffig wurde, verletzte er sie mit einer Flasche am Kopf. Daraufhin entriss er der 59-Jährigen ihre schwarze Handtasche, in der sich ein Smartphone der Marke Samsung sowie ein Schlüsselbund befanden, und flüchtete gemeinsam mit den anderen Männern. Das Opfer informierte die Polizei und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeiangaben konnten bereits zwei Männer festgestellt werden. Es sei allerdings nicht eindeutig, ob es sich bei ihnen um die Täter handele.

Zu zwei Gesuchten liegen Beschreibungen vor:

Erste Person: männlich, etwa 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Der Mann soll eine auffallend gelbe Winterjacke getragen haben, die im Schulter-und Brustbereich schwarz gesteppt gewesen sein soll.

Zweite Person: männlich, dunkel gekleidet und mit einer auffallend roten Base-Cap.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegengenommen.