Männer stehlen in Heidelberg Geld aus geparktem Auto – Täter versteckt sich im Gebüsch

Heidelberg. Drei Männer haben am frühen Montagmorgen im Heidelberger Renettenweg aus dem Inneren eines geparkten Autos Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die drei Männer noch vor dem Eintreffen der Beamten in Richtung Weinbirnenweg. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, hatte die Polizei alarmiert. Der Besitzer des Fahrzeuges gab an, dass die Täter Münzgeld in unbekannter Höhe aus der Mittelkonsole seines Autos entwendet hatten. Wie die Männer in das Fahrzeuginnere gelangt sind, ist bislang unbekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Fahndung nach den Tätern fanden die Beamten unweit des Tatortes einen Mann, der sich im Gebüsch versteckte. Er stimmte mit der Personenbeschreibung der Zeugin überein. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem das Diebesgut. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tätern dauern noch an.