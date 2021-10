Männer greifen in Heidelberg-Weststadt erst Busfahrer und dann Polizei an

Heidelberg-Weststadt. Weil sie am späten Mittwochabend einen Busfahrer und Polizisten angegriffen haben, wird nun gegen zwei Männer ermittelt. Nach Angaben der Polizei wollten die Männer mit einem weiteren Begleiter am Willy-Brandt-Platz in einen Bus steigen, als ihnen die Mitnahme vom Busfahrer verwehrt wurde, da sie keine gültigen Fahrkarten vorweisen konnten. Daraufhin wurde einer der Männer, ein 33-Jähriger, handgreiflich und versuchte, auf den Busfahrer einzuschlagen. Gleichzeitig wollte ein anderes Mitglied des Trios die Jacke des Fahrers an sich nehmen, was ihm jedoch nicht gelang. Anschließend flüchteten die Männer, konnten aber von der Polizei erwischt werden. Der 33-Jährige wurde während der Kontrolle aggressiv und begann die Beamten anzugreifen. Er wurde anschließend zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht, wo ein Alkoholtest einen Wert von 1,0 Promille ergab.

Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriffs gegenüber diesen sowie wegen versuchter Körperverletzung ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Sein Begleiter konnte am frühen Donnerstagmorgen nach einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls ermittelt.