Mängel in Teststelle

Neustadt. Wegen hygienischer Mängel hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz eine Corona-Teststelle in Neustadt an der Weinstraße geschlossen – zurecht, wie das dortige Verwaltungsgericht jetzt feststellte.

Vorangegangen waren der Schließung im Dezember mehrere Inspektionen durch die Behörde. Das Labor habe sich in einem desolaten hygienischen Zustand befunden, eine Reinigung oder Desinfektion der Flächen habe wohl schon seit längerem nicht stattgefunden. Auch gab es laut Gerichtsmitteilung Zweifel an den Testergebnissen. Diese hätten in „zu kurzer Zeit“ vorgelegen.

Die Betreiberin wies die Vorwürfe zurück und wehrte sich mit einem Eilantrag bei Gericht gegen die Schließung ihres Betriebs. Die Inspektion sei unsachgemäß durchgeführt worden, die Beanstandungen daher unzutreffend. Auch die Auswertezeit werde eingehalten, so die Argumente. Die 5. Kammer des Gerichts lehnte den Antrag ab. Die Antragstellerin habe „in grober Weise“ gegen die Medizinprodukte-Betreiberverordnung verstoßen, die Behörde habe angesichts einer drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit richtig gehandelt. Eine Beschwerde gegen den Beschluss ist zulässig (5 L 1239/21.NW). agö