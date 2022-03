Mädchen-Fußball zum Auftakt der Wochen gegen Rassismus

Heidelberg. Perfekte Bedingungen für ein tolles Turnier: Im Sportzentrum Süd in Heidelberg ist am Sonntag ein Mädchen-Fußballturnier als Zeichen gegen die Ausgrenzung organisiert worden. Es ist ein Vorspiel für die Internationalen Wochen gegen Rassismus mit mehr als 60 Akteuren, die vom Interkulturellen Zentrum koordiniert werden. Organisatorin des Mädchen-Fußballfestes war Tugba Tekkal („Scoring Girls“). Unter dem Motto „Haltung zeigen“ sind bis Sonntag, 15. Mai, mehr als 50 Veranstaltungen geplant. Um 17 Uhr werden die Aktionswochen an diesem Montag offiziell in der Alten Aula der Uni eröffnet. Dabei Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Menschenrechtlerin und Bundesverdienstkreuzträgerin Düzen Tekkal. Die Familie Tekkal setzt sich seit Jahren für Minderheitenrechte ein.

