Macron in Montpellier weit vorne

Heidelberg/Montpellier. Fast drei Viertel aller Wähler der Heidelberger Partnerstadt Montpellier in Südfrankreich haben am Sonntag Amtsinhaber Emmanuel Macron die Stimme gegeben (72,2 Prozent). Herausforderin Marine Le Pen (Rassemblement National) erhielt nur 27,8 Prozent. Damit fiel das Ergebnis deutlich klarer aus als im gesamten Land, wo der Amtsinhaber eine Mehrheit von 58,5 Prozent schaffte und die Kandidatin der Rechten 41,5 Prozent. In Mannheims Partnerstadt Toulon setzte sich ebenfalls Macron (50,43 Prozent) vor Le Pen (49,6) – allerdings sehr viel knapper. Die Wahlbeteiligung lag in Montpellier bei 65,5 Prozent, in Toulon bei 69 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Montpellierhaus in der Kettengasse wurde die Wahl verfolgt. © Philipp Rothe

Heidelbergs Partnerstadt am Mittelmeer hat vor zwei Wochen im ersten Wahlgang mehrheitlich links gewählt: Kandidat Jean-Luc Mélenchon erreichte in Montpellier 40,7 Prozent der Wählerstimmen – im französischen Gesamtergebnis war er mit 22 Prozent auf den dritten Platz gekommen und war deshalb im zweiten Wahlgang am Sonntag nicht mehr dabei.

Knappes Ergebnis in Toulon

In Mannheims Partnerstadt Toulon hingegen – ebenfalls am Mittelmeer gelegen – erzielte die Rechtspopulistin Marine Le Pen (25,3 Prozent) im ersten Wahlgang das beste Ergebnis, gefolgt von Macron (24,2 Prozent) und Mélenchon (19,6).

Karla Jauregui, Leiterin des Montpellierhauses in Heidelberg, hatte das Ergebnis des ersten Wahlgangs in Montpellier damit erklärt, dass viele Wähler einen „vote util“, eine „pragmatische Stimmabgabe“ getätigt hätten: Sie hätten nicht in aller Konsequenz die extrem linke Politik unterstützen wollen, aber auch ganz besonders nicht die extreme Rechte. Im Duell entschied sich die Mehrheit nun für den liberalen Kapitalismus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2