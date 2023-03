„Lumi“ beantwortet 4500 Anfragen

Rund 40 Anfragen beantwortet „Lumi“, die Künstliche Intelligenz (KI) auf der städtischen Internetseite, durchschnittlich pro Tag. 4500 Anfragen bearbeitete „Lumi“, seit er im Oktober 2022 online ging. Jonas Andrulis, Gründer des Start-ups Aleph Alpha, und Oberbürgermeister Eckart Würzner hatten die Testversion der KI präsentiert.

„Hallo, mein Name ist Lumi, wie kann ich Ihnen helfen“ bietet „Lumi“ seine Dienste an, wenn man auf www.heidelberg.de klickt. Ein Wesen ist abgebildet, das irgendwie an „ET“ erinnert und kindlich große Augen besitzt. Das Besondere: Anders als mit Standardsätzen gefütterte Chatbots geht „Lumi“ auf jede Anfrage individuell ein – und kann doch gleichzeitig Tausende Anfragen gleichzeitig bearbeiten. Das könne gerade in Krisensituationen unbezahlbar sein, nennt Stadtchef Würzner das Beispiel von Kitas, die während der Pandemie immer wieder schließen mussten. Hunderte oder Tausende Anfragen von Eltern könnten die städtischen Mitarbeiter gar nicht in so kurzer Zeit beantworten – „Lumi“ schon. „Unsere Mitarbeiter sollen entlastet werden“, sieht der Stadtchef keine Konkurrenz. sondern Unterstützung.

Und wie funktioniert der „KI“-Mitarbeiter? „Lumi“ sucht seine Informationen auf der städtischen Internetseite. Er (oder sie) ist gefüttert mit KI-Sprachmodellen und versteht auch Umgangssprache, etwa die Anfrage „Perso verloren“ – darauf reagiert er in Hochdeutsch mit dem Hinweis, dass der Verlust sofort gemeldet und Ersatz beantragt werden müsse.

Fehlerfrei ist „Lumi“ nicht. Meist handele es sich bei Fehlermeldungen um Probleme auf der „Beziehungsebene“: „Lumi“ ist eben ein Bürgerservice, aber kein Ratgeber in allen Lebenslagen. Neben vielen klassischen Rathaus-Anfragen wie denen nach Ausweisen und An- oder Abmeldung nutzen einige Besucher der Internetseite das Programm zum Small-Talk-Test. miro