Logan Seibert aus dem 959 in Heidelberg ist „Patissier des Jahres“

Köln/Heidelberg. Logan Seibert hat sich am Sonntag mit seinen Kreationen den prestigeträchtigen Titel „Patissier des Jahres“ gesichert. Der Chefpatissier aus dem 959 in Heidelberg entschied das Finale auf der Anuga (Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung) in Köln für sich. Auch bei der Galbani-Challenge überzeugte Seibert und lieferte der Jury das beste Dessert.

Hunderte Fachbesucher und Fachbesucherinnen wohnten am 10. Oktober dem süßen Wettkampfspektakel bei und verfolgten live und in Echtzeit, wie die sechs Finalisten ihre Dessertkreationen zubereiteten und um den prestigeträchtigen Titel „Patissier des Jahres“ kämpften. Über 100 Bewerbungen waren im Vorfeld für einen Platz im Finale eingegangen, doch nur die besten sechs konnten sich im schriftlichen Vorentscheid durchsetzen und bekamen die Chance ihr Können im Live-Wettbewerb vor den Augen bekannter Spitzenpatissiers und Branchenkollegen und Kolleginnen unter Beweis zu stellen.

Die sechs Finalisten, angereist aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, der Schweiz und Österreich hatten sieben Stunden Zeit ein Dessert aus drei Komponenten für die fünfköpfige Jury zuzubereiten. Im Anschluss blieben den Finalisten noch 15 Minuten, um alle Teller anzurichten.

In allen Punkten überzeugte schlussendlich Logan Seibert aus dem Restaurant 959 in Heidelberg neben Assistent Yannick Dahm und sicherte sich so den Titel und 2000 € Preisgeld. „Patisserie ist meine größte Leidenschaft und das spürt man in meinen Kreationen. Heute diese Auszeichnung zu bekommen, ist eine unfassbare Ehre für mich.“

Bei der Galbani-Challenge wurden die Finalisten vor eine zusätzliche Herausforderung gestellt. Im Anschluss an das Wettbewerbsmenü durften sie noch ein weiteres Dessert für die Tasting Juroren zubereiten. Es galt, die beste Kreation mit dem italienischen Traditionsprodukt Mascarpone auf den Teller zu bringen. Auch hier war Logan Seibert wieder Spitzenkandidat und wurde von Galbani mit einer Reise nach Italien im Wert von 2.000€ belohnt.