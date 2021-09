Heidelberg. Nach dem Fehlstart in der Handball-Bundesliga droht den Rhein-Neckar Löwen der nächste Rückschlag in der noch frühen Phase der Saison. Im Qualifikationshinspiel zur Gruppenphase der European League kamen die Löwen gegen SL Benfica Lissabon nicht über ein hart erkämpftes 31:31 (15:16) hinaus. Einmal mehr war das Spiel der Badener in allen Bereichen viel zu fehlerhaft, Mut für das

