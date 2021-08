Lockerungen der Besuchsregeln am Heidelberger Universitätsklinikum

Heidelberg. In der Heidelberger Uniklinik sind ab Montag, 30. August, wieder mehrere Besucher mit 3G-Nachweis erlaubt. Wie das Universitätsklinikum Heidelberg am Freitag mitteilte, liegen für Besuche mit Kindern dann auch keine Altersbeschränkungen mehr vor. Besucherinnen und Besucher müssen die Bescheinigung eines tagesaktuellen Testergebnisses, einer vollständigen Impfung oder einer Genesung vorweisen können (3G). Die Uniklinik teilte weiter mit, dass Handynutzer sich zu Beginn des Besuches in allen Kliniken des UKHD per Luca-App „einchecken" können. Außerdem müssen die Abstands- und Hygieneregeln nach wie vor eingehalten werden.

Von den Lockerungen ausgenommen sind besonders sensible Bereiche, darunter die Intensivstationen, das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin sowie Stationen der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie. Über die dort geltenden Regeln informieren die jeweiligen Stationen vor Ort.