Lockerung der Besuchsregel am Universitätsklinikum Heidelberg

Heidelberg. Angehörige von Patienten des Universitätsklinikums Heidelberg können diesen nun wieder von Beginn des Klinikaufenthaltes an familiären Beistand leisten. Wie das Klinikum mitteilte, sind ab Montag, 28. Juni, Besuche ab dem Tag der stationären Aufnahme – nicht mehr wie bisher ab dem fünften Tag – ohne Voranmeldung erlaubt. Möglich machen es die weiterhin sinkenden Infektionszahlen und eine deutliche Entspannung der Lage in den Kliniken. Neu ist außerdem, dass nun auch wieder Jugendliche ab 12 Jahren als Besucher oder Begleitpersonen zugelassen sind. Die Einschränkungen in Bezug auf Patientenzahl und Besuchszeit bleiben vorerst bestehen. Besucherinnen und Besucher benötigen weiterhin die Bescheinigung eines tagesaktuellen Testergebnisses, einer vollständigen Impfung oder Genesung.

AdUnit urban-intext1

Weitere Informationen zu Besuchszeiten und Hygieneregeln unter https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/themenseite-coronavirus