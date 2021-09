Lkw-Unfall in Baustellenbereich sorgt für Sperrung der A5

Heidelberg. Wegen eines Auffahrunfalls mit zwei beteiligten Lastwagen ist die A5 am Samstagmittag am Heidelberger Kreuz teilweise gesperrt worden. Gekracht hatte es nach Angaben der Polizei in einem Baustellenbereich. Diesen konnte ein Lkw aufgrund von Beschädigungen nicht verlassen, sodass die Autobahn in Fahrrichtung Norden für die Bergung durch einen Abschleppdienst für rund zwei Stunden bis etwa 16 Uhr voll gesperrt wurde.

Im Bereich des Heidelberger Kreuzes und der A656 in Fahrtrichtung Mannheim entstanden durch die vorübergehende Sperrung großen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Zudem ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall. Verletzt wurde bei dem Unfall gegen 13.25 Uhr niemand.