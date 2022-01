Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille am Steuer

Heidelberg. Mit 2,5 Promille Alkohol in seiner Atemluft ist ein Lkw-Fahrer am Samstagabend auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Fritz-Frey-Straße aufgefallen als der 45-Jährige beim Rangieren mehrfach gegen einen Container fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei ergab ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest mehr als 2 Promille. Durch die fehlgeschlagenen Rangierversuche wurde nicht nur der Lkw leicht beschädigt, sondern auch ein Container, der die Mülltonnen des Supermarkts beinhaltet. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf mindestens 1.000 Euro. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Zudem muss er mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

