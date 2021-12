LKW-Fahrer begeht Fahrerflucht auf A5 – Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Mittwochnachmittag auf der A5 bei Heidelberg einen Verkehrsunfall verursacht und danach Unfallflucht begangen. Wie die Polizei berichtet, war eine 29-jährige Frau gegen 14.45 Uhr auf der A5 von Karlsruhe in Richtung Frankfurt unterwegs. An der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen bog sie auf die Ausfahrtspur ab, um auf die B 535 zu wechseln. Dort fuhr ihr ein nachfolgender Lastwagen drei Mal hinten auf. Daraufhin fuhr er ohne anzuhalten weiter in Richtung Heidelberg. Laut Polizei beträgt der Sachschaden am Auto der 29-Jährigen rund 3500 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Lastwagen. Zeugen sollen sich bei der Autobahnpolizei in Mannheim unter der Rufnummer 0621/47093-0 melden.

