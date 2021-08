Heidelberg. Livemusik auf zwei Bühnen, eine Chill-out-Area an der Alten Brücke, ein gastronomisches Angebot, ein Neckarstrand und Kinderprogramm: Am Wochenende 21./22. August steigt in Heidelberg die Veranstaltung „Stadt am Fluss“.

Zwei Tage lang rückt die Altstadt an den Fluss. Dabei wird die Bundesstraße 37 zwischen der Alten Brücke und der Stadthalle gesperrt. Die so entstandene Promenade biete sich zum Bummeln, Skaten, Radfahren, oder am Neckarstrand mit einem kalten Getränk zum Chillen an, teilt der Veranstalter Heidelberg Marketing mit. „Ich habe es Ihnen versprochen, wenn wir die Corona-Regeln einhalten, werden wir in diesem Jahr wieder feiern und ich bin mir sicher, dass wir alle Spaß haben werden“, freut sich Geschäftsführer Mathias Schiemer.

Am Samstag, 21. August, wird die Festmeile von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag wird der motorisierte Verkehr von 11 bis 18 Uhr von der Bundesstraße verbannt.

Neben den Bootsfahrten des Solarschiffes und der Weißen Flotte gibt es einen Chill-out-Bereich mit Bar an der Alten Brücke, betrieben vom Verein Neckarorte. Auf den Bühnen an der Alten Brücke und bei der Heuscheuer treten Musiker auf. Am Krahnenplatz westlich der Zeughaus-Mensa gibt es Kinderprogramm. Die Gastronomen sorgen für ein leckeres kulinarisches Angebot. Die Besucher dürfen ihre Picknickdecke oder ihren Liegestuhl mitbringen, um beim „Sommer am Fluss“ zu verweilen. Es wird eine Zugangskontrolle eingerichtet. Wer getestet, geimpft oder genesen ist, muss einen Nachweis dabei haben und sich per Luca -App oder manuell registrieren. Geltende Corona-Regelungen werden streng umgesetzt, betont der Veranstalter Heidelberg Marketing. miro

