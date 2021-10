Live-Stream zum Thema Impfung

Heidelberg. Bei einer digitalen Infoveranstaltung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration am Mittwoch, 27. Oktober, 18 bis 19 Uhr, informieren der Lungenarzt Cihan Çelik sowie Katja Schnell und Manuel Königsdorfer von der Stabsstelle Impfen des Ministeriums über die Corona-Impfung und beantworten Fragen. Darauf weist die Pressestelle der Stadt Heidelberg hin.

Die Teilnahme ist ohne Registrierung unter www.dranbleiben-bw.de/aufklaerung möglich. Fragen können vorab oder während der Veranstaltung per Mail an frage@dranbleiben-bw.de eingereicht werden. Die Antworten werden im Anschluss unter www.dranbleiben-bw.de veröffentlicht.

Cihan Çelik wurde 1986 in Seeheim-Jugenheim geboren. Nach dem Abitur studierte er von 2007 bis 2013 Humanmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Von 2011 bis 2015 arbeitete er in der Kardiologie der Medizinischen Klinik Heidelberg. Von 2015 bis 2018 war Çelik als Arzt in verschiedenen Bereichen in Wiesbaden tätig. Von 2018 bis 2019 war er Assistenzarzt für Innere Medizin und Pneumologie am Klinikum Darmstadt. Seit 2019 arbeitet er als Funktionsoberarzt und seit 2021 als Oberarzt am Klinikum Darmstadt.

Zeit für Auffrisch-Impfungen

Angesichts steigender Infektionszahlen und einem Anstieg der Patienten auf den Intensivstationen im Land, ruft der baden-württembergische Gesundheitsminister, Manfred Lucha, eindringlich zur Impfung auf. Zu viele Menschen im Land seien noch ohne Impfschutz. Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang, auch die Auffrisch-Impfungen im Blick zu haben. Voraussetzung dafür ist, dass die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Wer eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten hat, kann bereits vier Wochen später eine mRNA-Impfstoff bekommen.

Seit dem 1. Oktober sind die niedergelassenen Ärzte wichtigste Anlaufstelle für die Impfung. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bieten in Heidelberg rund 150 Praxen die Impfungen an. red