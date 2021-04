Literaturtage diesmal als Hybridformat

Heidelberg. Die Heidelberger Literaturtage sollen in diesem Sommer als Hybrid-Veranstaltung angeboten werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll das internationale Literaturfestival vom 9. bis 13. Juni über die Bühne gehen. Um das zu ermöglichen, wird der Veranstaltungsort vom Universitätsplatz im Herzen der Altstadt in den Theatersaal der Augustinum Seniorenresidenz Heidelberg im Emmertsgrund verlegt. Von dort werden die Veranstaltungen laut Mitteilung online übertragen. „Sofern es die pandemische Lage zulässt, können im Theatersaal unter Auflagen auch Sitzplätze angeboten werden“, so die Hoffnung der Verwaltung.

Im historischen Spiegelzelt findet das Festival 2021 nicht statt. © Philipp Rothe

Programm ab Mitte Mai

Das Programm der für die Unesco-Literaturstadt Heidelberg unverzichtbaren Veranstaltung soll Mitte Mai veröffentlicht werden. „Es beinhaltet eine große Auswahl an renommierten, deutschsprachigen und internationalen Autorinnen und Autoren mit ihren jüngsten literarischen Werken, ein breites Familienprogramm und Schulveranstaltungen“, kündigt die Verwaltung an. Außerdem soll es auch viele interaktive Formate und Mitmachangebote geben. Mitte Mai soll dann auch der Vorverkauf beginnen.

Nachdem die Heidelberger Literaturtage jahrelang auf dem Universitätsplatz ausgerichtet wurden, mussten sie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie erstmals als reine Online-Veranstaltung durchgeführt werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.heidelberger-literaturtage.de zu finden.