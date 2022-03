Literaturschaffende legen Konzept für eine bessere Unesco-Literaturstadt vor

Heidelberg. „Mehr Literatur wagen“: Unter dieser Überschrift haben Heidelberger Literaturschaffende in einer digitalen Konferenz mit rund 65 Teilnehmern am Dienstagnachmittag ein Konzept dafür vorgelegt, wie der Titel „Unesco-City of Literature“ aus ihrer Sicht mit mehr Leben gefüllt werden könnte. Die Ideen sind vielfältig, reichen von Skulpturen über Veranstaltungsreihen in den Stadtteilen bis zu „Literaturscouts“ in den Schulen sowie einer engeren Zusammenarbeit mit dem P.E.N-Club Deutschland.

Heidelberg hat eine reiche Tradition in der Literatur, und viele berühmte Autoren und erfolgreiche Verlage haben die Stadt reich gemacht. Darauf ausruhen mögen die Literaturschaffenden nicht. Und sie sind auch nicht zufrieden damit, wie die einzige deutsche Literaturstadt ihren Titel „lebt“. Als im Herbst 2021 drastische Kürzungen im Literaturetat geplant waren, taten sich Übersetzerinnen, Autoren und Verlegerinnen zusammen und kämpften erfolgreich gegen die Etatstreichung. Germanist Roland Reuß hatte zuvor eine Petition formuliert, der sich viele anschlossen. Aus dieser „Aufbruchstimmung“, erklärte Verlegerin Regina Wehrle nun, sei die Arbeit am jetzt vorgelegten Konzept entstanden. Frei nach dem Motto von Willy Brandt „Demokratie wagen“ soll in Heidelberg auch „mehr Miteinander“ gewagt werden, fasste Reuß zusammen.

Infotafeln an den Stadteingängen und an touristischen Orten würden den Titel Unesco-Literaturstadt - den nur eine deutsche Stadt trägt - sichtbarer machen, schlug Ingeborg von Zadow, Sprecherin der Heidelberger Autoren, vor. Auch Formen der Autorenförderung - etwa Stipendien für einen Arbeitsplatz zum Beispiel im Kreativwirtschaftszentrum Dezernat 16 - könnten sinnvoll sein.

1320 Buchstaben-Skulpturen, die vom Rathaus durch die Hauptstraße in Richtung Bismarckplatz den Liedtext von „Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“ von Fritz Löhner-Beda/Ernst Neubach zusammensetzen, sind eine weitere Idee.

Es ginge darum, „die wunderbare Idee der Literaturstadt immer neu umzusetzen - auch digital“: Veronika Haas ging besonders ausführlich auf den Literaturherbst ein, der in Konzept und Programm viele der Ideen aufgreife, die eine „creative city“ ausmache - aber nach sieben Jahren nicht mehr ausschließlich nur in ehrenamtlicher Organisation bleiben könne.

Marion Tauschwitz plädierte für eine enge Vernetzung mit der Schriftstellervereinigung P.E.N Deutschland - bis hin zu einem gemütlich eingerichteten Quartier mit „Familienanschluss“, das verfolgten Autoren zur Verfügung gestellt werden könnte, „damit sie wieder in Ruhe arbeiten können“.

„Eine Stadt schreibt“: Diese „literarische Mitmachaktion“ könnte sich Molly Hiesinger gut vorstellen. „Es ist eine Einladung an die Stadt und die Literaturakteure, sich gemeinsam zu engagieren, denn nur zusammen können wir wirklich etwas bewegen“, blickt auch Autor Belmonte nach vorne.