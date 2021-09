Literatur verbindet durch „Geteiltes Lesen“

Heidelberg. An historischer Stätte ist am Sonntag, 26. September, Literatur zu hören: Das Veranstaltungsformat „Shared Reading“ (Geteiltes Lesen) beginnt um 15 Uhr im Apothekerturm des Schlosses Heidelberg. Die Teilnehmenden lesen gemeinsam eine Kurzerzählung und ein Gedicht, heißt es in einer Mitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten. Die Idee stammt aus Großbritannien. Das gemeinsame Lesen verbinde und rege den Austausch über die Texte an, unabhängig von Bildung und sozialem Hintergrund, so die Veranstalter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1