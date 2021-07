Linienbusfahrerin flieht nach Unfallserie ins Depot

Heidelberg. Die Fahrerin eines Linienbusses hat am Dienstag im Stadtteil Ziegelhausen einen Schaden von fast 40000 Euro verursacht. Laut Polizeibericht ist sie gegen 12 Uhr vom Köpfelweg in den engen Rainweg eingefahren und streifte dort insgesamt zwei Hauswände und fünf Autos. Anschließend fuhr sie weiter und stellte den Bus im Depot des Transportunternehmens ab. Mehrere Zeugen hatten die Unfallserie beobachtet und die Polizei angerufen. Im Busdepot wurde das Fahrzeug, das ringsherum Beschädigungen aufwies, rund eineinhalb Stunden später begutachtet. Auch die verantwortliche Fahrerin wurde dort angetroffen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte die Frau bereits am Vortag in der Bahnhofstraße in Neckargemünd mit demselben Bus einen Verkehrsunfall verursacht und war auch hiernach einfach weitergefahren.

