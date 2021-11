Heidelberg. Aufgrund eines Busunfalls ist derzeit die L 596 bei Heidelberg zwischen Peterstal und Wilhelmsfeld in beide Richtungen gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Linienbus am frühen Montagabend infolge winterlicher Wetterverhältnisse von der Fahrbahn ab. Helfer der Feuerwehr und Polizei sind derzeit im Einsatz. Laut Angaben der Polizei sollen sich in dem Bus keine Fahrgäste befunden haben. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand soll es keine Verletzte geben.

