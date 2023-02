Lichtertanz für junge Patienten

Eine bunte Lichtershow haben die Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg geboten bekommen. Anlässlich des Weltkinderkrebstags tanzte die Künstlerin Daniela Braunschober am Mittwoch in Leuchtkostümen vor den Fenstern der Klinik, berichtete das Hopp-Kindertumorzentrum (KiTZ). Die jungen Patientinnen und Patienten konnten auf ihren Zimmern mit Leuchtstäben mittanzen. Die Kinder und Jugendlichen seien begeistert gewesen von Braunschober, die mit ihren „strahlenden Engelsflügeln“ und „wilden Jonglagen“ zu elektronischer Musik Abwechslung in den Patientenalltag brachte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Besonders im Krankenhaus freut man sich über Lichtblicke im Winter“, sagt Peggy Lüttich, Leiterin des psychosozialen Teams am KiTZ und der Pädiatrischen Onkologie, Hämatologie, Immunologie und Pneumologie des Universitätsklinikums Heidelberg. „Unsere Patienten haben in der Therapiezeit eigentlich keine Möglichkeit, an Veranstaltungen oder Events teilzunehmen. Da ist eine Lichtershow mit Musik wirklich etwas ganz Besonderes“, hob sie hervor.

Bereits zum dritten Mal hatte der Elternverein Aktion für krebskranke Kinder Heidelberg, der das Hopp-Kindertumorzentrum unterstützt, die bunte Lichtershow organisiert. Vereinsvorsitzende Stefanie Baldes freute sich über die gelungene Veranstaltung: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei Daniela Braunschober, dass sie den Kindern und Jugendlichen wieder diese Freude gemacht hat.“ red/kpl