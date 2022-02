Lichtershow vor der Heidelberger Kinderklinik zum weltweiten Kinderkrebstag

Heidelberg. Es flackert aus der Kinderklinik im Neuenheimer Feld: In den Patientenzimmern sind zwar die Lichter ausgeschaltet, aber die Mädchen und Jungen bieten mit Taschenlampen eine kleine Lichtshow, während draußen Künstlerin Verena Rau in ihrem leuchtenden Flügelkleid tanzt und mit Lichtobjekten jongliert. Zum weltweiten Kinderkrebstag am Dienstag hat der Elternverein „Aktion für krebskranke Kinder Heidelberg“ die Künstlerin engagiert, die Patienten des Dietmar-Hopp-Kindertumorzentrums (KiTZ) einen Lichtblick geboten.

Seit 40 Jahren besteht der Verein, erklärt die Vorsitzende Stefanie Baldes. Die Pandemie stellt ihn vor besondere Herausforderungen, da viele Feste, bei denen sonst Spenden gesammelt werden, ausfallen.