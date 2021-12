Letzter Ciné-Club im Karlstorkino für dieses Jahr

Heidelberg. Der Deutsch-Französische Kulturkreis lädt am Donnerstag, 9. Dezember, um 19 Uhr im Karlstorkino (Am Karlstor 1) zum letzten Ciné-Club dieses Jahres ein. Gezeigt wird der Film „Chambre 212“ von Regisseur Christophe Honoré. Der Zutritt zum Kino erfolgt nach aktuellen Corona-Regeln mit 2G-Plus: Nur Geimpfte oder Genesene mit tagesaktuellem Test dürfen das Kino besuchen. Für Zuschauer, die bereits die dritte Impfung erhalten haben, entfällt die Testpflicht, informiert der Verein. Weitere Vorstellungstermine sind am Dienstag, 11. Dezember, 19 Uhr, und Donnerstag, 13. Dezember, 21 Uhr.

