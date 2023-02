Lesung, Songs und Fotos

Die Fotoausstellung „Selbst-Bewusst-Sein – 36 shades of being normal“ hat schon an verschiedenen Orten die Betrachter begeistert, zu Beginn in der Hebelhalle, später unter anderem im Queeren Zentrum Mannheim. Nun kommen die Frauen des BiBeZ mit den beeindruckenden Porträts ins Heidelberger Theater. Die Ausstellung begleitet am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr eine Konzertlesung.

BiBeZ steht für das Ganzheitliche Bildungs- und Beratungszentrum zur Förderung und Integration behinderter/chronisch erkrankter Frauen und Mädchen Heidelberg. Das Fotoprojekt, an dem rund ein Jahr gearbeitet wurde, erinnert an eine von Anette Albrecht initiierte Ausstellung vor drei Jahrzehnten, die BiBeZ-Frauen in zum Teil lasziven Aktfotos zeigte – und einen Tabubruch darstellte, da behinderte Frauen sich häufig als „geschlechtslos“ wahrgenommen fühlten.

Verändertes Selbstwertgefühl

Die neuen Bilder sind vorwiegend keine Nacktfotos. „Wir müssen heute nicht mehr vor den Klischees der anderen flüchten, um uns davon zu befreien“, erklärte Nicoletta Rapetti bei der Vernissage im Oktober 2022 das inzwischen veränderte Selbstbewusstsein: „Uns ging es schlicht darum, ein anderes und vielfältiges sowie modernes Bild von behinderten Frauen zu zeichnen.“ Karten für die Konzertlesung im „Zwinger“ (Zwingerstraße 3) gibt es für drei Euro beim Theater. miro